Неправильно установленный дома роутер оказался опасен для здоровья

Роутер Wi-Fi не следует размещать на рабочем столе, чтобы избежать воздействия электромагнитного излучения. Об этом сообщил глава лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Эксперт указал, что роутеры, сертифицированные для домашнего использования, не должны иметь опасный уровень излучения, но все же могут оказывать определенное влияние на человека.

Многие люди устанавливают роутер в непосредственной близости от рабочего стола, чтобы таким образом обеспечить хорошее соединение. Однако это может быть опасно, так как роутер создает излучение в радиусе трех метров, объяснил эксперт. Также не следует размещать роутер в спальне. Если устройство находится в двух-трех метрах от кровати, это может оказывать вредное воздействие на мозг.

«Роутер надо размещать в коридоре или любом другом нежилом помещении. Должно быть метра два-три расстояния до жилых помещений. Не во всех квартирах это возможно, но этого правила надо придерживаться», — рассказал Ястребцев радио Sputnik.

Специалист по безопасности компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов ранее объяснил, почему отключение роутера на ночь для защиты от хакерских атак не имеет смысла.