Неочевидную функцию iPhone нашли при помощи громкой музыки

Случай на приеме у стоматолога показал девушке, как можно связаться с экстренными службами с минимумом манипуляций. Поможет любовь к громкой музыке и наличие iPhone.

Необычным опытом поделились в соцсети Reddit. Одна из пользователей под ником Beaarthurmiller слушала музыку у врача. Девушка прибавила громкость и неожиданно вызвала 911. Лицо пациентки онемело от анестезии, во рту была вата: объяснить спасателям, что помощь не нужна, ей удалось не с первой попытки.

На историю обратил внимание портал Мedialeaks. Девушка рассказала, что стоматолог был готов приступить к процедуре, когда в ее наушниках прозвучали гудки и был задан вопрос: «911. Чем можем помочь?»

Ошарашенная барышня извинилась перед оператором, рассказала, где находится и в какой ситуации. Диспетчер убедился, что она в безопасности и повесил трубку.

Ранее сервис поддержки Apple сообщал, что iPhone может автоматически набирать номер «Экстренного вызова — SOS». Для этого надо одновременно нажать боковую кнопку и кнопку громкости и удерживать их. Гаджет Beaarthurmiller среагировал всего лишь на нажатие клавиши звука. Девушка немедленно отключила эту функцию, представив общение с оператором в тот момент, когда стоматолог начал бы сверлить зубы.

Пользователи WhatsApp вскоре получат возможность связываться со службой поддержки в специальном чате внутри приложения. Функция находится стадии разработки, пока дата ее выхода неизвестна.