Необычные наушники создали в Японии. Они могут измерять уровень алкоголя в крови

Японские специалисты разработали специальный прибор, способный измерить через кожу уровень алкоголя в крови человека. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Инженеры модифицировали обычные наушники и установили в них специальный датчик. С его помощью отслеживаются пары этанола, выделяющиеся через кожу ушей. При наличии алкоголя в крови в наушниках загорается световой индикатор, яркость которого указывает на концентрацию спирта.