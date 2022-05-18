«Необязательно быть оголтелым технарем». Глава АНО «Цифровая экономика» рассказал, кому идти в IT

Цифровизация проникла практически во все сферы экономики, а цифровые платформы стали частью нашей жизни. О том, как технологии изменили мир, в интервью «360» на полях Российского интернет-форума (РИФ) рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Развитие технологий

Технологии уже изменили ряд отраслей и будут продолжать развиваться в образовании, здравоохранении и других сферах.

«Все началось с коммуникации. На смену телеканалам, газетам пришли социальные сети, интернет-сервисы, видеосервисы и так далее. Потом к ним присоединилась финансовая сфера, где мы с вами вместо похода в банк сейчас пользуемся приложениями, очень удобно, комфортно. Все это делается руками IT-специалистов», — сказал Ковнир.

Цифровое импортозамещение

На фоне беспрецедентных санкций, из-за которых ряд зарубежных компаний приостановили работу в России, как никогда актуализировалась тема импортозамещения. Но в плане цифровых технологий уже есть чем ответить на этот вызов.

«У нас есть очень хороший задел. Мы сегодня с вами независимо от Uber пользуемся отечественными платформами. Образовательные сервисы даются отечественными компаниями. И многое-многое другое тоже делается отечественными компаниями, поэтому часть задач, можно сказать, решена», — отметил гендиректор АНО.

Источник фото: РИА «Новости»

А нерешенные задачи решаются в ускоренном темпе. Уже анонсирован запуск российского магазина приложений RuStore, который сможет заменить App Store и Google Play в случае каких-либо недружественных действий.

«И большой пласт работы в отношении корпоративного ПО и многого другого ведется совместными усилиями ведущими компаниями цифровой экономики государства», — сказал Ковнир.

Спрос на специалистов

Работа в IT требует большого количества специалистов. И несмотря на то, что в IT-сфере хорошие зарплаты, людей не хватает. Спрос на IT-специалистов выше, чем темпы их подготовки. Для того чтобы устранить дефицит, ведется активная работа с государством, сообщил Ковнир.

«Разворачивается проект допобразования, например. Ведущие компании цифровой экономики, например SkillBox, „Яндекс.Практикум“, 1С, проводят переквалификацию, подготовку специалистов. Государство компенсирует для части категорий 50% стоимости этого обучения. Увеличен госзаказ на айтишников в университетах. По тем нормативным документам, которые сейчас приняты государством, каждый пятый поступающий в стране в вуз будет поступать на IT-специальность», — рассказал глава АНО.

Источник фото: РИА «Новости»

Государство планирует к 2023 году увеличить госзаказ на айтишников до 120 тысяч, уточнил Ковнир. Он признал, что и этого недостаточно, учитывая, что еще пять лет их нужно готовить.

«Если сравнить количество IT-специалистов в России с количеством аналогичных специалистов в странах Европы, то у нас порядка 2% от занятого населения, а в странах Европы это где-то 4–8%. То есть у нас есть потенциал роста большой, и дефицит оценивается, как сейчас все говорят, миллионом специалистов. Как наполнить этот миллион? Надо предпринять все действия, от подготовки тех, кто имеет неактуальную специальность, вплоть до приглашения кого-то из-за границы, над этим тоже идет работа», — рассказал он.

Самые востребованные сегодня технические, созидательные специальности. Наиболее высокооплачиваемая — архитектор программного обеспечения. Нужны и девелоперы различных категорий — backend, frontend. По словам Ковнира, сегодня днем с огнем не сыщешь Java-девелопера.

«Это достаточно хорошая траектория для тех, кто обладает алгоритмическим мышлением, пройти, подготовиться быстро через курсы дополнительного образования, прийти на рынок труда и дальше уже через работу постигать новые вершины. Очень много интересных челленджей, и вопрос тут не только в зарплате. Слышал от одного из коллег: можно стать демиургом, стать создателем мира вокруг себя, это тоже дополнительная ценность, которую имеет эта профессия», — сказал он.

Женщины в IT

Первым программистом, как известно, была британка Ада Лавлейс, а первый компилятор создала Грейс Хоппер. Но сегодня гендерный баланс не в пользу женщин. В основном это считается мужской профессией, и не только в общественном сознании. Гендиректор АНО «Цифровая экономика» рассказал, что в странах Европы доля женщин в IT составляет 15–25%, в России — около 15%.

«Хотя в принципе сама профессия очень интересной может быть для женщин, потому что возможна удаленная работа, можно по-разному, как угодно выглядеть, можно совмещать с декретами и так далее. То есть можно много чего сделать, работая в IT-сфере для женщины», — отметил Ковнир.

Источник фото: РИА «Новости»

Вместе с тем женщина обладает уникальной ролью и оказывает серьезное влияние на окружение, свою семью и детей. И проект «Иди в IT», который сегодня анонсировали на РИФ, рассчитан на то, чтобы донести все возможности развития в этой сфере до максимально широкой аудитории.

«Это коммуникационный проект, который рассказывает про то, насколько хорошо и успешно можно себя чувствовать в сфере IT. Какие есть лайфхаки прихода в IT, какие есть возможности роста и развития, как сделать счастливым себя, семью и весь окружающий мир путем участия в этой деятельности», — рассказал Ковнир.

IT для гуманитариев

В IT-сфере очень много специальностей, которые направлены на участие в командной работе: маркетинг, product-менеджмент и другие, в которых люди даже гуманитарного склада могут найти себя.

«Необязательно быть оголтелым технарем. IT-сфера доступна для всех. Каждому надо просто попробовать и примерить на себя это будущее. Как я сказал в начале, идет цифровая трансформация всех отраслей. Тот, кто будет обладать этим инструментарием, понимать, как он работает, тот, наверное, с большой степенью будет успешен на горизонте ближайших 50 лет», — сказал глава организации.

Тем, кто начинает путь

Людям, которые только начинают свой путь, Ковнир посоветовал не зацикливаться на чем-то одном, пробовать себя в чем-то новом.

«Искать то, что по душе, то, что дает энергию, какое-то созидание. Будущий мир — он, скорее, не мир рутины, потому что она будет заменена во многом роботами. Будущий мир — он мир созидания, поэтому надо искать что-то творческое. А IT-сфера дает очень прекрасный инструментарий для того, чтобы можно было все свои фантазии быстро реализовать без необходимости каких-то дополнительных инвестиций. Все под рукой есть, надо просто в этом разобраться и попробовать это делать», — сказал Ковнир.