Нелегальным майнерам предложили отключать электричество

В Госдуме выступили с предложением отключать электричество нелегальным майнерам криптовалюты. Их провайдерам при этом может понадобиться передавать данные о местонахождении IP-адресов и сведения о свойствах майнинга. Как стало известно газете «Известия», с такими инициативами в Госдуме обратились к правительству.

Предложения депутаты разработали после того, как обсудили тему майнинга с представителями госорганов и бизнеса, уточнил первый зампред комитета по энергетике ГД Валерий Селезнев.

Предложение отключать нелегальных майнеров от электросети изначально в ГД направляла Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. Бизнесмены выразили желание уточнять в договорах техприсоединения к сетям цель использования электричества. Если энергия расходуется на другие задачи, потребителя должно быть можно отключить.

Журналисты издания выяснили, что в Минфине тоже разрабатывают законы, призванные регулировать сферу. В Минэнерго эту идею поддерживают.

В компании En+ сочли, что отключение электричества должно быть крайней санкцией, когда остальные меры воздействия и предложения соблюдать правила не сработали, но право применить такую меру должно быть.

Передача информации об IP-адресе тоже важна, потому что может позволить выяснить объемы потребляемого электричества, расходы на которое потом можно вычесть из льготных тарифов для населения.

Доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве Станислав Шубин подчеркнул, что меры коснутся только действительно нелегальных майнеров, чье оборудование расположено в обычных жилых помещениях, а не в специальных центрах, платящих за электричество в нужном объеме.