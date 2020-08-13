Некоторые россияне смогут получить кредит в банкомате. Как это работает

Россияне, биометрические данные которых зарегистрированы в специальной системе, смогут получить кредит через банкомат. Чем опасен, а чем чем удобен такой способ оформления займа, рассказал эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

«Эта технология удобна. К примеру, в транспорте: заходит человек внутрь, и если он заключил договор о биометрической идентификации, у него просто списываются деньги с карты», — рассказал «360» Вехов. Такая же схема и с оформляемым кредитом — быстро и без документов.

При этом, по словам эксперта, всегда есть вопрос, насколько новая технология будет надежна в использовании.

«Взломать можно любую систему. Технология новая, только через год-два после массовой эксплуатации можно говорить о плюсах и минусах», — считает эксперт.

Ранее «360» рассказывал о том, что россияне в ближайшем будущем смогут быстро и без проблем оформить кредит через банкомат. Для этого им нужно будет зарегистрировать свои биометрические данные.

По словам экспертов, новая технология будет доступна в Сбербанке и ВТБ, а позже и в других коммерческих организациях.