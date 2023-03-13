Технологии 13 марта 2023, 12:02 Некоторые пользователи пожаловались на сбой работы «ВКонтакте» Пользователи «ВКонтакте» пожаловались администрации на сбой авторизации "ВКонтакте"

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Произошел сбой в работе соцсети «ВКонтакте». Пользователи пожаловались на странице администрации на невозможность авторизоваться или сменить пароль.

Около 11 часов утра 13 марта пользователи стали рассказывать, что не смогли зайти на основную страницу — ни прежний пароль, ни восстановление по СМС не сработали. На сбой пожаловались жители многих городов России, например, Москвы Новосибирска, Перми, Пскова, Санкт-Петербурга, Краснодара. Некоторые разлогинились автоматически, а вернуться так же не смогли — всплыло уведомление, что данные неверные. Пользователи по несколько раз пытались сменить пароль и теперь не знают, с каким авторизуются после устранения неполадок.

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«У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме», — заявил в пресс-службе компании.

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Соцсетями пользуются 97,6% россиян, а 54,7% считают их неотъемлемой частью своей жизни. Высшая школа экономики и Ассоциация электронных коммуникаций выяснили, что «ВКонтакте» стала самой узнаваемой, на втором месте — «Одноклассники».