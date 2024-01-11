Эксклюзив 11 января 2024, 20:07 «Некачественные запчасти». Пескову ответили на критику болотохода «Хищник» ООО «Мег Вест»: недочетом болотохода «Хищник» стали некачественные запчасти Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

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Недочет снегоболотохода «Хищник» — некачественные запчасти. Так замдиректора ООО «Мег Вест» Дмитрий Васильев в беседе с «360» ответил на критику отечественной машины со стороны представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Критика всегда должна восприниматься все-таки правильно», — подчеркнул собеседник «360».

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Он отметил — несмотря на недочеты, «Хищник» пользуется популярностью — из всех вездеходов люди выбирают именно его. Это говорит о том, что у машины есть положительные качества.

Представитель ООО «Мег Вест» назвал основной недочет «Хищника».

«Причина основная — это некачественные запчасти. <…> У нас модернизация производства происходит каждые практически полгода. Каждый сезон у нас всегда что-то происходит, модернизируется», — подчеркнул Васильев.

Глава компании «Мег Вест» Максим Мезенин ранее отметил, что снегоболотоход «Хищник» оборудовали импортным двигателем из-за отсутствия российских аналогов. В остальном критику в адрес машины учтут и доработают ее конструкцию.

Президент Владимир Путин воспользовался «Хищником» во время поездки в Анадырь. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков раскритиковал машину и заявил, что водителю пришлось вручную устранять некоторые неполадки.