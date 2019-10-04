Некачественное топливо обнаружили на АЗС в Кургане

«На сегодня результаты нас не радуют. Всего на одной АЗС из трех топливо соответствует норме», — сказал руководитель регионального ОНФ Федор Теребенин.

Сотрудники сертифицированной лаборатории обнаружили в бензине большое превышение содержания серы.

«Это отражается на ресурсе масла, двигателя. В выхлопе образуются сернистые кислоты, которые негативно влияют на экологию. Нарушена фракционная составляющая — это сказывается на запуске двигателя. В одной из проб содержатся запрещенные добавки — оксигенаты. Из-за них двигатель вообще может не завестись», — объяснил эксперт независимой лаборатории Павел Бронских.

Материалы проверки направили в прокуратуру.