Технологии 02 декабря 2022, 23:54 Нейросеть в Telegram придумала альтернативные образы Карлсона «Известия»: пользователи Telegram пытаются сгенерировать образ Карлсона через нейросеть

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Пользователи мессенджера Telegram придумали новое развлечение: они пытаются сгенерировать правильный образ Карлсона через нейросеть. Результаты экспериментов опубликовали «Известия».

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Пользователи давали нейросети определенные подсказки по внешнему виду сказочного персонажа, пропеллер, упитанность и возраст — «в самом расцвете сил».

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Однако получить идеально правильную картинку пока никому не удалось. Нейросеть то рисовала мужчину с вертолетом за спиной, то персонажа японского мультфильма, а то и вовсе представляла Карлсона в виде героя фильма про пост-апокалипсис. Одна из картинок показала загаданного мужчину в самом расцвете сил в виде юноши, за плечами которого расположен необычный рюкзак: вертолет, уставленный кухонной утварью.

Однако один из вариант все же получился похожим на сказочного обитателя крыш. Им стал упитанный юноша с рыжими волосами пропеллером над головой, который радостно куда-то летит с распростертыми объятьями.