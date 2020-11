Нейросеть спела рэп про Цукерберга голосом Эминема

На YouTube выложили песню об основателе Facebook Марке Цукерберге, написанную нейросетью. Над голосом поработала другая нейроосеть, сделав его похожим на голос Эминема.

Текст композиции создан сервисом Shortly Read, использующим мощную нейросеть GPT-3. Алгоритм, представленный компанией OpenAI в мае этого года, составляет посты, описания, новости, прозу и стихи, умеет переводить и программировать. Для этого GPT-3 достаточно словесного описания задачи и пары примеров для контекста.

Авторы YouTube-канала Calamity AI ввели запрос «дисс на Цукерберга в стиле Эминема» (Mark Zuckerberg diss in the style of Eminem). В итоге получился не до конца осмысленный, но зато зарифмованный текст, отметило издание TNW.

«Когда ты просыпаешься, ты похож на человека, который изобрел тост. Да, ты компьютер, помешанный на аниме», — говорится в одной строчке.

Чтобы пропеть текст голосом Эминема, авторы использовали Google Tacotron 2. То, что получилось, наложили на клипы рэпера.