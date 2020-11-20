Нейросеть спела рэп про Цукерберга голосом Эминема
Текст композиции создан сервисом Shortly Read, использующим мощную нейросеть GPT-3. Алгоритм, представленный компанией OpenAI в мае этого года, составляет посты, описания, новости, прозу и стихи, умеет переводить и программировать. Для этого GPT-3 достаточно словесного описания задачи и пары примеров для контекста.
Авторы YouTube-канала Calamity AI ввели запрос «дисс на Цукерберга в стиле Эминема» (Mark Zuckerberg diss in the style of Eminem). В итоге получился не до конца осмысленный, но зато зарифмованный текст, отметило издание TNW.
«Когда ты просыпаешься, ты похож на человека, который изобрел тост. Да, ты компьютер, помешанный на аниме», — говорится в одной строчке.
Чтобы пропеть текст голосом Эминема, авторы использовали Google Tacotron 2. То, что получилось, наложили на клипы рэпера.