Нейросеть спасла лес от пожара в Пермском крае

«Лесохранитель» — система для отслеживания лесных пожаров, основанная на искусственном интеллекте, снова проявила себя в действии. Об этом Ura.ru рассказал начальник региональной диспетчерской службы СГБУ «Пермский лесопожарный центр» Григорий Чечушков.

Система действует в Пермском крае уже пять лет. 25 камер способны мониторить два миллиона гектаров леса, сообщают в региональном министерстве природных ресурсов. В прошлом году нейросеть обнаружила и помогла вовремя потушить 18 лесных пожаров.

На этот раз пожар произошел в Чердынском городском округе. По словам Чечушкова, причиной мог стать оставленный туристами непотушенный костер.

«В трех километрах от деревни Серегово произошел [лесной] пожар. Площадь пожара составила 0,5 гектара. Он был обнаружен нейросетью — системой видеонаблюдения леса „Лесохранитель“», — рассказал Чечушков.