Нейросеть создала новые песни для Nirvana и участников «Клуба 27»

Канадская компания Оvеr thе Bridgе при помощи искусственного интеллекта создала новые песни для участников так называемого «Клуба 27». Это культовые музыканты, которые умерли в 27 лет. К ним причисляют лидера Nirvana Курта Кобейна, Джима Моррисона, Эми Уайнхаус и других.

Программа Magenta разложила записи групп The Doors, Nirvаnа, Эми Уайнхаус, Джими Хендрикса на партии. После этого нейросеть на основе полученных данных создала новые композиции, которые стилистически похожи на музыку этих артистов.

Трудности возникли с вокалом. Программа не умеет создавать голоса. Поэтому и пришлось записывать с реальными исполнителями. Однако пользователи Сети заявили, что все получилось очень правдоподобно.

Треки вышли в сборнике Lost Tapes of the 27 Club. Таким образом Оvеr thе Bridgе намерена привлечь внимание к проблемам психического здоровья. Ведь участники «Клуба 27» закончили свою жизнь в таком молодом возрасте из-за депрессий и борьбы с зависимостями.