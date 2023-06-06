Технологии 06 июня 2023, 20:33 Нейросеть составила 7 пунктов для участниц конкурсов красоты Нейросеть представила перечень критериев оценки на конкурсах красоты Соцсети

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Жительница Дальнего Востока стала «Миссис Россия — 2023». Она обошла в финале 82 участницы из разных регионов. Многие пользователи Сети не согласились с таким выбором. Какой же должна быть женщина с таким статусом? «360» решил спросить эксперта — нейросеть.

Искусственный интеллект выдал семь пунктов, по которым нужно оценивать представительниц прекрасного пола на конкурсах красоты.

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Внешность

Участницы оцениваются по своей внешности, включая физическую форму, пропорции тела, особенности лица, волосы и стиль одежды.

Интеллектуальные способности

Участницы должны иметь высокие интеллектуальные способности, проявлять ум и образованность во время выступлений на сцене и в интервью.

Личностные качества

Участницы должны иметь привлекательные личностные качества — такие, как уверенность в себе, доброту, открытость, толерантность и уважение к окружающим.

Культурный уровень

Участницы должны быть с высоким уровнем культуры и знать историю и культуру России.

Стиль жизни

Участницы должны вести здоровый образ жизни, заботиться о своем здоровье, физической форме и внешности.

Социальная активность

Участницы должны участвовать в благотворительных проектах и других общественных мероприятиях.

Талант

Участницы должны иметь таланты и умения в различных сферах, таких как музыка, танцы, актерское мастерство и так далее.

Ранее «360» поинтересовался у нейросети, почему в центре внимания пользователей Сети оказался образ Old Money.