06 июня 2023, 20:33
Нейросеть составила 7 пунктов для участниц конкурсов красоты
Нейросеть представила перечень критериев оценки на конкурсах красоты
Жительница Дальнего Востока стала «Миссис Россия — 2023». Она обошла в финале 82 участницы из разных регионов. Многие пользователи Сети не согласились с таким выбором. Какой же должна быть женщина с таким статусом? «360» решил спросить эксперта — нейросеть.
Искусственный интеллект выдал семь пунктов, по которым нужно оценивать представительниц прекрасного пола на конкурсах красоты.
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Внешность
Участницы оцениваются по своей внешности, включая физическую форму, пропорции тела, особенности лица, волосы и стиль одежды.
Интеллектуальные способности
Участницы должны иметь высокие интеллектуальные способности, проявлять ум и образованность во время выступлений на сцене и в интервью.
Личностные качества
Участницы должны иметь привлекательные личностные качества — такие, как уверенность в себе, доброту, открытость, толерантность и уважение к окружающим.
Культурный уровень
Участницы должны быть с высоким уровнем культуры и знать историю и культуру России.
Стиль жизни
Участницы должны вести здоровый образ жизни, заботиться о своем здоровье, физической форме и внешности.
Социальная активность
Участницы должны участвовать в благотворительных проектах и других общественных мероприятиях.
Талант
Участницы должны иметь таланты и умения в различных сферах, таких как музыка, танцы, актерское мастерство и так далее.
Ранее «360» поинтересовался у нейросети, почему в центре внимания пользователей Сети оказался образ Old Money.
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