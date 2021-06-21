Нейросеть предсказала путь сборной России на Евро-2020

Искусственный интеллект составил прогноз о наиболее вероятном результате для российской сборной на чемпионате Европы по футболу. О предсказании нейросети рассказали представители компании «Промобот».

«Согласно прогнозу, Россия выиграет последний матч группового этапа против Дании 21 июня и выйдет в ⅛ финала со второго места в группе. В первом раунде плей-офф россияне будут сильнее сборной Уэльса, а в ¼ финала встретятся с командой Нидерландов, которые обыграют в ⅛ шведов», — заявили эксперты РИА «Новости».

Однако, по прогнозам искусственного интеллекта, в полуфинал Россия не выйдет. Дальше пойдет сборная Нидерландов.

В компании рассказали, что разработчики использовали в работе «мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых — нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск».

Победителя Евро-2020 нейросеть не назвала. Разработчики «Промобота» сообщили, что изучали лишь игру российской сборной. Кроме того, «смотреть чемпионат будет интереснее, если не знаешь победителя».

Россия и Дания 21 июня сыграют матч за выход в плей-офф Евро-2020. Футбольные эксперты рассказали «360», что предстоящая игра будет очень сложной для сборной России. Ведь датчане — сильные соперники.