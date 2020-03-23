Нейросеть поможет ГИБДД выявить еще одно нарушение правил

При этом о массовом применении камер речи пока не идет. По словам Быкова, сначала производителю необходимо пройти испытания и получить сертификаты, которые будут подтверждать, что ПО и заложенный в нем алгоритм способны корректно фиксировать нарушения и отбраковывать ложные срабатывания.

Штрафы, как предполагается, автовладелец будет получать по почте. Если в момент нарушения за рулем автомобиля находился не собственник, то впоследствии в рамках обжалования он сможет переписать постановление на водителя.

«Суть технологии заключается в том, что нейросеть с помощью Big Data научилась точно определять, держит ли водитель телефон у уха, или, например, пристегнут ли он ремнем безопасности», — пояснил источник издания, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что о камерах видеофиксации российских автомобилистов будет предупреждать не плохо заметная табличка, а специальный дорожный знак. Пока что неизвестно, как он будет выглядеть. Дизайн знака еще предстоит разработать. Но, значок и цвета будут соответствовать знакам, которые уже существуют.