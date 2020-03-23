    23 марта 2020, 04:27

    Нейросеть поможет ГИБДД выявить еще одно нарушение правил

    Валерия Шафирко

    ГИБДД планирует начать использовать камеры, которые способны фиксировать разговор водителя по телефону во время движения. Новый софт работает на основе нейросети, и скоро его начнут применять в Москве. Об этом рассказал заместитель начальника ГИБДД России Александр Быков. Его слова приводит «Коммерсант».

    При этом о массовом применении камер речи пока не идет. По словам Быкова, сначала производителю необходимо пройти испытания и получить сертификаты, которые будут подтверждать, что ПО и заложенный в нем алгоритм способны корректно фиксировать нарушения и отбраковывать ложные срабатывания.

    Штрафы, как предполагается, автовладелец будет получать по почте. Если в момент нарушения за рулем автомобиля находился не собственник, то впоследствии в рамках обжалования он сможет переписать постановление на водителя.

    «Суть технологии заключается в том, что нейросеть с помощью Big Data научилась точно определять, держит ли водитель телефон у уха, или, например, пристегнут ли он ремнем безопасности», — пояснил источник издания, знакомый с ситуацией.

    Ранее сообщалось, что о камерах видеофиксации российских автомобилистов будет предупреждать не плохо заметная табличка, а специальный дорожный знак. Пока что неизвестно, как он будет выглядеть. Дизайн знака еще предстоит разработать. Но, значок и цвета будут соответствовать знакам, которые уже существуют.