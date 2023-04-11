Технологии 11 апреля 2023, 09:57 Нейросеть подготовила мирный договор по Украине Berliner Zeitung: чат-бот ChatGPT придумал проект мирного договора по Украине РИА «Новости»

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Нейросеть ChatGPT разработала мирный договор по Украине, а также написала послания президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Такую задачу ей поставили журналисты немецкого издания Berliner Zeitung.

Проект мирного соглашения предусматривает законодательное закрепление защиты прав русскоязычного населения в Луганской и Донецкой народных республиках, предоставление регионам статуса автономий в составе Украины, создание демилитаризованной зоны вдоль линии боевого соприкосновения, отвод воинских подразделений на первоначальные позиции и немедленное прекращение огня.

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Кроме того, план предусматривает восстановление пострадавших районов под контролем международных гуманитарных организаций и необходимость нормализации отношений между Россией и Украиной.

Также журналисты попросили написать письмо Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому от имени немецкого канцлера Олафа Шольца с призывом к миру. В послании нейросеть указала, что Германия признала законные интересы российской стороны в сфере безопасности.