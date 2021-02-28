Нейросеть оживила людей со старых черно-белых фото

Онлайн-сервис My Heritage оживил старые черно-белые снимки, заставив лица людей на них двигаться. Теперь можно посмотреть, как бы выражали эмоции давно ушедшие из жизни родственники.

Анимировать лица оказалось возможным благодаря самообучающейся нейросети. Разработчики назвали эту функцию Deep Nostalgia. Она позволяет «оживить» родственников с черно-белых снимков.

Пользователь должен загрузить фото на сайт. Программа сначала улучшит его качество и повысит четкость. В противном случае искусственный интеллект откажется работать. Затем предлагается выбрать набор движений и мимики, заранее подготовленный сотрудниками сервиса. Кроме того, можно раскрасить кадры.

Разработчики протестировали программу на фотографиях исторических личностей. В качестве трейлера платформы они записали обращение 16-го президента США Авраама Линкольна.

Также программисты оживили Владимира Ленина и американского актера Джеймса Дина («К Востоку от рая», «Бунтарь без причины»). Мимика артиста в ролике получилась несколько дерганой, словно его глаза и губы живут отдельно от лица. Предположительно, во время съемки Дин не повернулся к фотографу полностью в анфас.

Ранее в TikTok появился аккаунт американского актера Тома Круза. Он записывает ролики с фокусами и играет в гольф. В реальности же все это делает нейросеть.