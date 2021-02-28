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    28 февраля 2021, 18:50

    Нейросеть оживила людей со старых черно-белых фото

    Алена Макаренко

    Онлайн-сервис My Heritage оживил старые черно-белые снимки, заставив лица людей на них двигаться. Теперь можно посмотреть, как бы выражали эмоции давно ушедшие из жизни родственники.

    Нейросеть оживила людей со старых черно-белых фото

    Анимировать лица оказалось возможным благодаря самообучающейся нейросети. Разработчики назвали эту функцию Deep Nostalgia. Она позволяет «оживить» родственников с черно-белых снимков.

    Пользователь должен загрузить фото на сайт. Программа сначала улучшит его качество и повысит четкость. В противном случае искусственный интеллект откажется работать. Затем предлагается выбрать набор движений и мимики, заранее подготовленный сотрудниками сервиса. Кроме того, можно раскрасить кадры.

    Разработчики протестировали программу на фотографиях исторических личностей. В качестве трейлера платформы они записали обращение 16-го президента США Авраама Линкольна.

    Также программисты оживили Владимира Ленина и американского актера Джеймса Дина («К Востоку от рая», «Бунтарь без причины»). Мимика артиста в ролике получилась несколько дерганой, словно его глаза и губы живут отдельно от лица. Предположительно, во время съемки Дин не повернулся к фотографу полностью в анфас.

    Ранее в TikTok появился аккаунт американского актера Тома Круза. Он записывает ролики с фокусами и играет в гольф. В реальности же все это делает нейросеть.