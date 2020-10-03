Нейросеть обнаружила свежие кратеры на Марсе

Нейросеть впервые привлекли для анализа фотографий поверхности Марса. Искуственный интеллект смог обнаружить на снимках свежие кратеры, которые образовались 8-10 лет назад.

«Наша мечта — встроить подобную систему в бортовую электронику марсианских орбитальных зондов. Сейчас все снимки, которые они делают, они отсылают на Землю, и ученые их анализируют только там», — пояснил астроном из Технологического университета Джорджии Майкл Мунье.

Он объяснил, что на анализ снимков уходит слишком много времени. Если же нейросеть будет сразу отбирать подходящие снимки и отсылать их ученым, это позволит значительно сократить часы на изучение фотографий.

Новую нейросеть тренировали почти на семи тысячах фотографий зонда MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Она искала на них характерные следы от падения метеоров и других космических тел, сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA (JPL). Когда сеть научилась анализировать фото, ей передали весь архив снимков. После работы с ними искусственный интеллект выдал информацию о свежих кратерах на поверхности Марса.