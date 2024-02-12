Эксклюзив 12 февраля 2024, 23:35 Нейросеть для борьбы с мошенниками создали в России. В чем ее опасность Киберэксперт Курочкин назвал нейросеть для борьбы с аферистами рабочей схемой Freepik

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Российские ученые создали нейросеть, которая способна мгновенно распознавать сообщения от мошенников. Софт с использованием искусственного интеллекта делает снимок рабочего окна каждые 15 секунд, анализирует уведомления и текст, предупреждая пользователя о потенциальной угрозе. О том, насколько эффективна такая технология, «360» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

По его словам, нейросеть всегда работает на основе каких-то знаний, поэтому все возможно. Курочкин признался, что он о такой технологии не слышал. При этом отметил, что если в нейросеть постоянно добавлять информацию о новых видах мошенничества, которые ранее выявили, то это будет вполне рабочая схема, алгоритм, показывающий, на что и когда нужно обратить внимание.

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«В принципе, человек, который обладает минимальными компьютерными знаниями плюс критическим умом, всегда определит какой-то обман. Хотя бы на каком-то из этапов», — пояснил эксперт.

Относительно скриншота всего экрана, который будет делать программа каждый 15 секунд, чтобы проанализировать сообщения и определить наличие спама, Курочкин отметил, что в таком случае сообщения должны полностью высвечиваться на экране, но многие пользователи отключают эту функцию. И это не единственная проблема.

«Вторая проблема — нейросеть начнет у меня точно также воровать все остальные данные в скриншоте, например, сообщения от банков. То есть она у меня будет скриншотить все мои пароли, когда приходят смски, баланс счета и прочее», — пояснил Курочкин.

Помимо этого, эксперт задался вопросом, зачем нужна такая программа, когда нет гарантии, что ее разработчики или их сотрудники «чисты на руку».

«Конечно, никто не поставит программу, которая постоянно будет скриншотить экран. Какая-то футуристика, если честно», — резюмировал Курочкин.