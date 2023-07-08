08 июля 2023, 01:47
Нейросеть дала рекомендации по правильному приготовлению шаурмы
Нейросеть составила 7 рекомендаций по правильному приготовлению шаурмы
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором предложил разместить на сайте ведомства рекомендации по «сбалансированному и гармоничному составу» этого блюда. «360» узнал у нейросети, что надо брать за основу для подобных рекомендаций.
Во-первых, нужно обращать внимание на мясо, отметила нейросеть. Оно должно быть качественным и свежим, а также приготовленным на вертикальном гриле до золотистой корочки. Нейросеть отметила, что мясо должно быть нежным и сочным, без излишнего жира.
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Следующая рекомендация — это свежие овощи. Помидоры, огурцы, капуста и лук должны быть хорошо нарезаны и добавлять хруст и свежесть шаурме.
Третьим пунктом идут соусы. Они должны быть вкусными и сбалансированными. Обычно, как отметила нейросеть, это гармоничное сочетание кисло-сладкого и острого. Традиционно используются соусы на основе йогурта или тахини, а также кетчуп или горчица.
Свежим и мягким должен быть лаваш. А чтобы хорошо удерживать все ингредиенты и не разрываться при еде, он должен быть эластичным.
В приготовлении шаурмы важно не забывать про приправы. Их стоит добавлять для добавления дополнительного вкуса и аромата.
Все ингредиенты должны быть хорошо обработаны и храниться при правильной температуре. Это обеспечит безопасность пищи.
При подаче шаурма должна быть аккуратно упакована. Это обеспечит удобство еды на ходу, отметила нейросеть.
Нейросети
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