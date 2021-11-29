Нейросеть будет анализировать психику россиян по аккаунтам в соцсетях

Технологии искусственного интеллекта применят для анализа психологического состояния россиян по их аккаунтам в соцсетях. Исследованием в этой области займется Институт системного программирования (ИСП) имени Иванникова, написала газета «Коммерсант».

ИСП получил грант от Аналитического центра (АЦ) при правительстве. Журналисты обнаружили на портале госзакупок тендер на проведение исследования. Исполнители должны будут разработать технологию психодиагностики человека на основе данных профиля в соцсети. Размер гранта неизвестен, но тендер оценили в 36 миллионов рублей.

Предполагается, что ИИ поможет бороться с «группами смерти», а также с вовлечением россиян в терроризм и экстремизм.

Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов заявил, что теоретически такая психодиагностика по соцсетям может разойтись с законом. Он напомнил, что в конце 2020 года были приняты поправки, запрещающие использовать персональные данные для анализа без согласия человека.

В пресс-службе АЦ рассказали, что программой также предусмотрено создание технологии «диагностики свойств личности». Ее будут применять для оценки людей, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения. Также она поможет оценивать творческий потенциал работников и прогнозировать их профессиональное развитие.

Ранее в России запустили сервис поиска домашних животных на основе нейросети.