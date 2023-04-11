Технологии 11 апреля 2023, 18:38 Нейросеть анонсировала план уничтожения человечества Fox News: чат-бот ChaosGPT сообщил о намерении уничтожить человечество ядерным оружием Unsplash

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Чат-бот ChaosGPT раскрыл планы искусственного интеллекта уничтожить человечество. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Для достижения своей цели по уничтожению человечества ChaosGPT исследовал ядерное оружие и привлекал для помощи других ботов с искусственным интеллектом», — уточнили в публикации.

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Задачу чат-боту поставил пользователь Сети. ChaosGPT счел человека одним из самых разрушительных и эгоистичных существ. Он заявил, что вид необходимо уничтожить прежде, чем он причинит вред планете.

Чат-бот упомянул мощнейшую в мире термоядерную «Царь-бомбу», которую испытали советские военные на Новой Земле в 1961 году. Он намекнул, что может произойти, если искусственный интеллект доберется до смертоносного оружия.

В начале апреля в Италии временно ограничили доступ к нейросети ChatGPT. Причиной стало нарушение закона о персональных данных.