Технологии 17 апреля 2024, 13:35 Нейрореаниматолог Петриков предположил, что в будущем люди будут оживать в капсулах здоровья

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Руководитель Склифа и нейрореаниматолог Сергей Петриков в беседе с сайтом kp.ru ответил на вопрос журналистов, смогут ли в ближайшем будущем людей лечить не врачи, а «умные» роботы.

Медик предположил, что скоро на Земле появятся так называемые капсулы здоровья, которые уже сейчас можно заметить в фантастических фильмах. После них человек выходит счастливым, бодрым и начинает новую жизнь.

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«Кажется, что это будет не скоро. Но на самом деле медицинские технологии развиваются настолько быстро, что это поражает», — сказал Петриков.

Он добавил, что при нашей жизни человечество вряд ли увидит данные капсулы, но через некоторое время они так или иначе появятся.