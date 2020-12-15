Нейронная сеть, определяющая тяжесть пневмонии, появилась в Москве

Отмечается, что уникальный «КТ-калькулятор» создан совместно с исследователями Московского государственного университета имени Ломоносова, пишет Общественная служба новостей.

«Теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения», — уточнил Собянин.

В настоящий момент технологию уже встроили в систему ЕМИАС города. Доступ к ней будут иметь не только местные медицинские работники, но и специалисты из других регионов.