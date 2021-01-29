Нейрофизиолог объяснил, как особые технологии помогут концентрировать внимание и лечить болезни

Дубайская полиция разработала методику выявления преступника среди подозреваемых по электрической активности его мозга. Эта технология не новая, но очень перспективная, способная в некоторых случаях лечить болезни и концентрировать внимание. Об этом «360» рассказала генеральный директор Cyber monics, изобретатель киберкостюма и нейрофизиолог Олевия Левицкая.

«В данном случае, и скорее, мы рассматриваем технологии нейровизуализации. То есть демонстрации, каким именно образом работает мозг в данный момент и как мы можем интерпретировать эти сигналы. Всплески активности мозга в ответ на раздражители, с которыми человек сталкивался, исследуются очень давно. И в общем-то технология довольно часто применяется в лабораториях для различных методов», — объяснила она.

Она отметила, что такие технологии активно развиваются во многих других областях, более прикладных, которые могут быть полезны не только в судебно-медицинском деле, где применяются уже давно.

Нейрофизиолог рассказала, что первые задатки для создания подобного были сделаны на примере детектора лжи. Кроме того, в дальнейшем эти технологии позволят человеку самому регулировать процесс своего мышления — «знать, как он думает».

Технология нейровизуализации совместно с искусственным интеллектом и нейронными сетями войдут в нашу жизнь и станут ее неотъемлемой частью, так как их ценность огромна Олевия Левицкая

По ее словам, уже скоро в широком доступе появятся приборы, способные регулировать концентрацию внимания.

«Самое близкое к рынку — это воспитание в себе способности регулировать свою концентрацию внимания, то есть такие приборы уже существуют, и они скоро будут доступны, возможно, даже через мобильные приложения и устройства, а некоторые и без устройств. Регулировать свою концентрацию внимания, что во многих областях определяет успех деятельности», — пояснила эксперт.

Но самое важное, что такие технологии позволят лечить ряд психологических травм. Это будет полезно не только для пациентов, но и просто для желающих разобраться в себе.

«Также можно будет лечить некоторые психологические травмы, ориентируясь на то, какие отклики возникают в человеческом мозгу, какие триггеры срабатывают и это очень большое подспорье в психотерапии, причем не только для клинических случаев, но и для людей, которые просто хотят повысить личностную эффективность и разобраться в том, что их от этого сдерживает», — заключила собеседница «360».

Ранее стало известно, что в «Сбере» рассчитывают создать приложение, способное выявить у человека COVID-19 по кашлю. Специальный алгоритм для этого уже разработан в Лаборатории искусственного интеллекта организации.