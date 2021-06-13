Неизвестный троян собрал базу с личными данными миллионов пользователей Windows

Базу данных объемом 1,2 терабайта обнаружили в Сети. Она наполнялась информацией, которая была получена с зараженных трояном компьютеров под управлением Windows, сообщила компания по кибербезопасности NordLocker.

Похожий троян, по данным экспертов, можно купить на форумах в даркнете за 100 долларов. его отличает низкий уровень обнаружения антивирусными программами.

Вредоносное ПО, пришли к выводу в NordLocker, распространялось через пиратский Adobe Photoshop 2018, активаторы Windows, взломанные игры, а также по электронной почте. Вирус скачивал пароли и личные данные пользователей. Кроме того, он делал снимки с веб-камеры.

В облачном архиве с базой данных содержится информация, которая была собрана с 3,25 миллиона компьютеров. В общей сложности вредоносная программа украла около 26 миллионов учетных данных, свыше двух миллиардов файлов cookie и 6,6 миллиона файлов.

Текстовые файлы составляют более 50% украденных данных. Большая часть этой коллекции, как вероятно, содержит логи от различных программ.

База данных также содержит свыше 650 тысяч документов Word и pdf-файлов. Также вредоносная программа украла больше миллиона изображений, включая 696 тысяч в формате.png и 224 тысячи формата.jpg.

Эксперты среди прочего обнаружили в базе два миллиарда украденных файлов cookie, из них 22% были действительными на момент обнаружения. Также было выявлено 26 миллионов пар логин-пароль, в том числе от Facebook, Twitter, Instagram и различных сервисов.

Эксперты советуют для защиты своего ПК пользоваться лицензионным софтом, а также не устанавливать взломанные программы, особенно из сомнительных источников.