Неизвестный слил вероятный дизайн PlауStation 5. И это обернулось шквалом шуток

В Сеть попали фотографии якобы нового дизайна приставки, которую должны представить в конце 2020 года. Геймеры озадачены. По их мнению, это больше похоже на мультиварку или «звезду смерти», чем на игровую консоль.

В Twitter пользователь с ником Saltiest Gaming выложил фото чертежей новой приставки, сообщив, что утечка является 100% правдой.

Возможно, компания Sony решила в корне поменять свое видение игровых консолей. Прошлые модели приставки имели прямоугольный, более строгий вид, а проект со снимка имеет шарообразную форму и больше смахивает на мультиварку.

Пользователи разделились на два лагеря: часть оказалась не готова к таким изменениям и начала серьезное обсуждение недоработок. Другие стали шутить и скидывать в комментарии свои ассоциации с новым видом приставки.

В любом случае Sony пока не опровергала этот слив, и реальный дизайн геймеры смогут узнать только после выхода Sony Playstation 5 в продажу в конце года.

Ранее в Сети появилась информация о возможных характеристиках PlayStation 5 и Xbox Series X. Слив официальным назвать нельзя, но, может, именно такая начинка и будет в PS5.