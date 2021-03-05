Неизвестный ранее слой обнаружили в земном ядре

В школьных учебниках четко сказано, что у Земли есть четыре основных слоя: кора, мантия, внешнее ядро и внутреннее ядро. Ученые Австралийского национального университета обнаружили еще один дополнительный слой в основе нашей планеты, о котором ранее ничего не было известно. Об этом говорится в их исследовании, опубликованном на сайте Phys.org.

Теория о еще одном слое в земном ядре ходила давно. Для ее подтверждения исследователи взяли данные о времени сейсмических волн, проходящих через всю планету. При помощи алгоритма они создали несколько тысяч моделей внутреннего ядра и сравнили получившиеся результаты.

Выяснилось, что волны, которые идут параллельно земной оси, в несколько раз быстрее, чем идущие вдоль экватора.

По словам автора исследования Джоан Стивенсон, это говорит о том, что внутри ядра есть еще один слой из железа с необычной кристаллической решеткой.

«Это изменение структуры железа предполагает два отдельных периода серьезного похолодания в истории Земли. Детали этого большого события все еще остаются загадкой, но мы добавили еще одну часть к нашей головоломке об устройстве нашей планеты», — рассказала она.

По словам ученых, исследование нового слоя земного ядра может помочь больше узнать об истории изменения нашей планеты.