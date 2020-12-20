Неизвестные взломали Instagram губернатора Курганской области

Неизвестные взломали Instagram-аккаунт губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом сообщили на странице главы региона после того, как восстановили доступ.

«Уважаемые друзья. В связи со взломом данного аккаунта с него могли быть направлены сообщения или комментарии некорректного содержания. В настоящее время пароль заменен, доступ восстановлен. Приносим свои извинения», — сказано в посте.

На страницу Шумкова подписаны более 73 тысяч пользователей.

Ранее США заговорили о причастности российских хакеров к кибератаке на правительство страны. При этом действующий президент Америки Дональд Трамп отметил, что за атакой мог стоять кто угодно, напомнила «Газета.ru». Лидер США также приуменьшил значение атаки, которую один из чиновников страны назвал «худшим случаем взлома в истории Америки», сообщило РИА ФАН. Трамп отметил, что столь важной эта атака является только в желтой прессе, а чрезмерное упоминание российского вмешательства излишне при любом поводе.

При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «постоянно и последовательно» задействует киберсредства против Вашингтона. RT напомнил, что чиновник в очередной раз обвинил РФ во вмешательстве в американские выборы.