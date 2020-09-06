Неисправность в третьей ступени «Союза-2.1а» устранили

«Неисправность в третьей ступени ракеты-носителя „Союз-2“ этапа 1а, выявленная во время подготовки к пуску в январе 2020 года, определена и устранена в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Аналогичные ситуации больше не повторялись. Последующие успешные запуски РН «Союз-2» подтвердили правильность решений, добавили в «Прогрессе».

«Союз-2.1а» должен был стартовать с космодрома Плесецк со спутником связи «Меридиан-М» 24 января. Однако запуск перенесли из-за проблем с электрикой третьей ступени. Спустя время ракету сняли со стартового стола и доставили в монтажно-испытательный корпус, чтобы найти неисправность. В итоге специалисты заменили проблемную ступень и отправили «Союз-2.1а» в РКЦ «Прогресс».

В марте на предприятии сообщили, что третью ступень ракеты «Союз-2.1а» будут использовать в составе другого носителя.

Ранее, 23 июля, ракету «Союз-2.1а» вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» запустили с космодрома Байконур. Это был второй за 2020 год запуск российского корабля к МКС. Первый прошел 9 апреля. Тогда с Байконура отправилась ракета «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-16».