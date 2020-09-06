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    06 сентября 2020, 13:37

    Неисправность в третьей ступени «Союза-2.1а» устранили

    Алена Макаренко

    Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» устранил неисправность в третьей ступени ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а», из-за которой в январе пришлось перенести пуск с космодрома Плесецк. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
    Неисправность в третьей ступени «Союза-2.1а» устранили

    «Неисправность в третьей ступени ракеты-носителя „Союз-2“ этапа 1а, выявленная во время подготовки к пуску в январе 2020 года, определена и устранена в установленном порядке», — говорится в сообщении.

    Аналогичные ситуации больше не повторялись. Последующие успешные запуски РН «Союз-2» подтвердили правильность решений, добавили в «Прогрессе».

    «Союз-2.1а» должен был стартовать с космодрома Плесецк со спутником связи «Меридиан-М» 24 января. Однако запуск перенесли из-за проблем с электрикой третьей ступени. Спустя время ракету сняли со стартового стола и доставили в монтажно-испытательный корпус, чтобы найти неисправность. В итоге специалисты заменили проблемную ступень и отправили «Союз-2.1а» в РКЦ «Прогресс».

    В марте на предприятии сообщили, что третью ступень ракеты «Союз-2.1а» будут использовать в составе другого носителя.

    Ранее, 23 июля, ракету «Союз-2.1а» вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» запустили с космодрома Байконур. Это был второй за 2020 год запуск российского корабля к МКС. Первый прошел 9 апреля. Тогда с Байконура отправилась ракета «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-16».

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