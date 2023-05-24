Технологии 24 мая 2023, 12:09 Нехватку IT-специалистов признали в России Глава «Цифровой экономики» Плуготаренко сообщил о нехватке IT-специалистов в России РИА «Новости»

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В России зафиксировали острую нехватку квалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Об этом на Российском интернет-форуме (РИФ-2023) в Подмосковье заявил глава АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

По его словам, в 2021 году нехватка айтишников составляла порядка одного миллиона.

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«В любом случае специалистов не хватает еще больше. Из-за того, что мы после пандемии цифровизируемся ускоренными темпами, запустились проекты импортозамещения, релокация специалистов тоже оказала давление», — сказал он.

Плуготаренко напомнил, что во втором и третьем квартале 2022 года спрос на IT-специалистов упал, но сейчас обстановка вновь требует новых кадров.

«Начиная с 2023 года мы видим, что больше половины компаний планируют увеличить штат специалистов, но пока не понимают, где их брать. Летом прошлого года запустили программу импортозамещения уже в совершенно новом разрезе, и все компании стали ускоренно искать IT-кадры», — добавил глава «Цифровой экономики».

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