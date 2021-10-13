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    13 октября 2021, 13:59

    «Нефть будет нужна всегда». Прогнозы МЭА о падении спроса поставили под сомнение

    Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев усомнился в прогнозах МЭА о падении спроса на нефть

    Анатолий Минкин, Василиса Андреева

    Международное энергетическое агентство выпустило три сценария для нефтяного рынка на ближайшие десятилетия. По одному из них спрос на сырье значительно упадет из-за политики углеродной нейтральности. Два других предусматривают постепенное снижение уровня добычи при прохождении пика в 2025 и 2030 годах. Первый сценарий предусматривает падение цен до 24 долларов за баррель, при втором и третьем цены останутся на уровне от 67 до 90 долларов за баррель.

    «Нефть будет нужна всегда». Прогнозы МЭА о падении спроса поставили под сомнение

    Подобные прогнозы не учитывают конъюнктуру, которая постоянно меняется. Кроме того, международные организации не несут никакой ответственности за свои предсказания. Об этом в беседе с «360» заявил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

    Он пояснил, что ситуация на топливном рынке постоянно меняется и прогнозировать, что будет через несколько десятков лет, некорректно.

    «Вчера европейцы говорили, что им уголь не нужен, а сегодня стал снова нужен, потому что нет электричества. Крупные мировые организации — это все равно люди, которые не готовы выдавать объективную информацию. Зависимость [рынка] от конъюнктуры очень высока», — пояснил Дмитрий Гусев.

    Он пояснил, что любой проект должен быть экономически оправдан, но об экологии тоже нужно заботиться. Поэтому необходимо сокращать объемы выбросов от бурения и отходы при добыче и переработке нефти, но не забывать про экономическую составляющую.

    «Нефть будет нужна всегда. Просто люди начнут экономно подходить к ее использованию. Не сжигать, а использовать как сырье. Поэтому спрос на нее не упадет», — пояснил специалист.

    В качестве примера он привел ситуацию в 90-х годах, когда экологи призывали остановить вырубку деревьев и перейти на пластик. Спустя 30 лет ситуация поменялась в другую сторону, когда все ратуют за использование природных материалов и отказ от пластика.

    «Все равно весь мир двигается от одного к другому. Собственно, почему этот прогноз ничего не значит, потому никто не знает, что будет через 30 лет», — подытожил Дмитрий Гусев.