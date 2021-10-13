«Нефть будет нужна всегда». Прогнозы МЭА о падении спроса поставили под сомнение

Международное энергетическое агентство выпустило три сценария для нефтяного рынка на ближайшие десятилетия. По одному из них спрос на сырье значительно упадет из-за политики углеродной нейтральности. Два других предусматривают постепенное снижение уровня добычи при прохождении пика в 2025 и 2030 годах. Первый сценарий предусматривает падение цен до 24 долларов за баррель, при втором и третьем цены останутся на уровне от 67 до 90 долларов за баррель.

Подобные прогнозы не учитывают конъюнктуру, которая постоянно меняется. Кроме того, международные организации не несут никакой ответственности за свои предсказания. Об этом в беседе с «360» заявил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

Он пояснил, что ситуация на топливном рынке постоянно меняется и прогнозировать, что будет через несколько десятков лет, некорректно.

«Вчера европейцы говорили, что им уголь не нужен, а сегодня стал снова нужен, потому что нет электричества. Крупные мировые организации — это все равно люди, которые не готовы выдавать объективную информацию. Зависимость [рынка] от конъюнктуры очень высока», — пояснил Дмитрий Гусев.

Он пояснил, что любой проект должен быть экономически оправдан, но об экологии тоже нужно заботиться. Поэтому необходимо сокращать объемы выбросов от бурения и отходы при добыче и переработке нефти, но не забывать про экономическую составляющую.

«Нефть будет нужна всегда. Просто люди начнут экономно подходить к ее использованию. Не сжигать, а использовать как сырье. Поэтому спрос на нее не упадет», — пояснил специалист.

В качестве примера он привел ситуацию в 90-х годах, когда экологи призывали остановить вырубку деревьев и перейти на пластик. Спустя 30 лет ситуация поменялась в другую сторону, когда все ратуют за использование природных материалов и отказ от пластика.

«Все равно весь мир двигается от одного к другому. Собственно, почему этот прогноз ничего не значит, потому никто не знает, что будет через 30 лет», — подытожил Дмитрий Гусев.