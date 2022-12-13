Эксклюзив 13 декабря 2022, 00:35 Неделя российского интернета стартовала в Москве Глава АНО «Цифровая экономика» Плуготаренко рассказал о Неделе российского интернета

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В Москве 12 декабря стартовала Неделя российского интернета (RIW). На конференции, посвященной цифровому контуру России, подводили итоги года. Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко рассказал, что на мероприятии обсуждали рост и спады в сегментах цифровой экономики.

«Что делать дальше, ведь 2023 год будет абсолютно другой, и его нужно обсуждать по-другому. Мы начали это делать на майском RIW, а сейчас продолжаем и фактически подводим итоги года. Но не все так плохо, как мы думали. Мы полагали, что будет негативный сценарий развития нашей отрасли, но оказалось все намного лучше», — отметил специалист.

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Немного статистики

В 2022 году объем цифрового контента сократился на четверть и скатился на уровень пятилетней давности. Маркетинг и реклама потеряли 10%. Но эксперты сравнивают такие показатели с прививкой — вырабатывается иммунитет, который крепнет за счет импортозамещения и государственной поддержки.

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Среди самых достойных примеров импортозамещения в диджитал эксперты выделяют рынок центров обработки данных — они же ЦОДы. Эта отрасль сама по себе сложилась буквально за несколько лет. ЦОДы открываются повсеместно под разные задачи: в промышленности, IT. И, несмотря на проблемы с поставкой оборудования и ростом стоимости услуг самих ЦОДов — здесь есть перспективы.

Цифровизация госучреждений

Еще из сильных сторон — разработка отечественного софта в разных отраслях экономики. На нее сделают акцент в следующем году. Цифровизация также коснется госучреждений. Теперь это будет не просто переход в диджитал, но и онлайн-коммуникация с пользователем. Хороший пример тому — государственные паблики. По данным исследований АНО «Диалог», половина пользователей соцсетей регулярно заходят на страницы госучреждений в соцсетях и получают необходимую информацию. Поэтому в планах — обучать сотрудников, мотивировать вести паблики.

Неделя российского интернета завершится 13 декабря. RIW объединит в себе несколько сопутствующих мероприятий по ключевым темам цифровой экономики, встречи кластеров РАЭК и Премию Рунета.