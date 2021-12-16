Небывалый всплеск активности хакеров-вымогателей заметили в России в декабре

Еженедельное число заражений вирусами-вымогателями увеличилось в России с начала декабря в полтора раза. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на данные специалистов по информационной безопасности из компании Check Point Research.

По мнению экспертов, одной из главных причин стало активное распространение обновленной вредоносной программы Emotet. Владельцы этой программы продают шифровальщикам доступ к инфраструктуре зараженных систем.

«За 10 месяцев простоя Emotet развился, получив новые функции и инструменты. Например, было улучшено управление, помимо первоначального метода заражения появился установщик вредоносных пакетов поддельных приложений Windows, имитирующих официальные», — сообщили в Check Point Research.

С момента обнаружения этой программы в ноябре в России зафиксировали около 200 случаев заражения вирусом. Большая часть пострадавших — представители финансового сектора.

«Россия находится на восьмом месте в топе стран, подвергшихся атакам. В РФ количество заражений в шесть раз меньше, чем в Италии, лидирующей в рейтинге. По нашим данным, в России не было ни одного случая, связанного с шифровальщиками, внедряющимися через сеть зараженных вирусом Emotet устройств за всю историю его существования, что не отменяет самих фактов заражения», — рассказал ведущий эксперт группы исследования ботнетов «Лаборатории Касперского» Олег Купреев.

Специалисты прогнозируют, что с 2022 году атаки вирусов продолжат расти. Они посоветовали пользователям уделить особое внимание входящей на почту корреспонденции, поскольку одним из основных источников распространения в мире является спам.

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