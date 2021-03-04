Небольшие деревни в России поручили обеспечить мобильной связью

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать вопрос по обеспечению мобильной связью небольших деревень. В таких местах чаще всего живут пожилые люди, нуждающиеся в общении.

Мишустин 8 февраля провел встречу с председателем Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николаем Груздовым.

Мужчина рассказал премьеру, что в селах очень плохая мобильная связь. При этом пожилым людям необходимо общение. После встречи Мишустин поручил Минцифры решить вопрос с сотовой связью, сообщила газета «Известия».

«Проработать вопрос обеспечения подвижной радиотелефонной связью населенные пункты от 20 до 100 человек и о результатах доложить в правительство», — сказано в поручении.

Сейчас в России действует аналогичная программа, но она рассчитана на населенные пункты, где проживают от 200 до 500 человек. Но есть села с совсем небольшой численностью населения, на которые программа не распространяется. Минцифры должно предоставить результаты своей работы к 1 апреля.