«Не сомневайтесь в своей стране». Хакеры группировки Killnet обратились к россиянам

Называющие себя группировкой хакеров Killnet выпустили видеообращение. В нем они призвали россиян не поддаваться фейковой информации, которая распространяется по интернету. Также авторы ролика заявили о взломе сайта группировки Anonymous, которая взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на сайты российских СМИ и государственных структур. Видеообращение Killnet опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

Герой ролика заявил, что все сообщения о взломах российских банках и серверах российских СМИ не несут никакой опасности для людей.

«Вся эта информационная бомба несет только текст и больше никакого вреда. Не поддавайтесь фейковой информации в интернете. Ни под каким предлогом не сомневайтесь в своей стране», — призвал герой ролика.

По его словам, ответственность за то, что сейчас происходит в мире, несут США, Евросоюз и руководство Украины.

«Очень скоро этот конфликт закончится, мы обретем мир», — подчеркнул выступающий от имени Killnet.

В конце он призвал хакеров Anonymous заняться восстановлением своего сайта, который не выдержал атаки.

Накануне стало известно, что сайты крупных российских СМИ оказались взломаны. При попытке войти на платформу, пользователь видел только заглушку, подписанную хакерами Anonymous. Ранее группировка уже обещала России масштабные кибератаки в ответ на спецоперацию по демилитаризации Украины.