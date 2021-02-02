Появилась возможность разблокировать iPhone через Face ID в маске

В первой бета-версии iOS 14.5 появилась возможность разблокировать iPhone через Face ID, не снимая маску. Но здесь есть свой нюанс — для этого у пользователя на руке должны быть надеты разблокированные Apple Watch.

Примерно таким же образом, как пишет портал Rozetked, работает разблокировка Mac при надетых на руку Apple Watch.

В обновлении также исправили ошибки, улучшили производительность и добавили ряд полезных функций. Среди последних, например, функция конфиденциальности. С помощью этой опции можно запретить разработчикам отслеживать данные в других приложениях и в Сети для персонализированной рекламы.

Кроме всего прочего Apple добавила в iOS 14.5 поддержку геймпадов Xbox Series S/X и PlayStation 5. Теперь их можно легко подключать к iPhone и iPad.

Накануне стало известно, что в новых iPhone могут возродить функцию разблокировки гаджета при помощи сканера отпечатков пальцев Touch ID. Разработчики из компании Apple ранее убрали ее из своих мобильных устройств, однако все новое — это хорошо забытое старое.

Apple отказалась от этой функции, когда в 2017 году выпустила iPhone X с системой Face ID (разблокировка гаджета по лицу пользователя).