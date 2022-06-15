«Не просто красивые страницы». Глава АНО «Диалог» назвал главный критерий рейтинга глав регионов в соцсетях

Ключевым критерием при составлении рейтинга глав регионов в соцсетях является качество обратной связи и решение проблем жителей. Об этом в интервью «360» на ПМЭФ-2022 рассказал гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.

Не просто про красивые страницы

«Страница глав регионов для жителей региона — главная интернет-приемная жалоб», — заявил Табак.

При составлении рейтинга глав регионов учитываются разные критерии, но качество коммуникации — ключевой, подчеркнул глава АНО «Диалог».

Мы всегда обращали внимание на качество этой коммуникации, происходит ли по факту этой коммуникации решение проблем жителей. Чтобы этот рейтинг был не просто про красивые страницы Владимир Табак гендиректор АНО «Диалог».

Речь идет о людях, у которых есть реальные проблемы, отметил Табак. Решение этих проблем — в компетенции главы региона либо его подчиненных.

«Страница губернатора — это целое медиа. Конечно, глава должен быть в курсе тех запросов, которые поступают. Мы знаем глав, которые сильно вовлечены в эту работу», — сказал Табак.

Россия онлайн

Интернетом в России пользуются уже 100 миллионов человек. Это такая же аудитория, что и в офлайне, отметил глава АНО «Диалог».

«У нас есть правила — открытое хамство, конечно, не повод для коммуникации. Если есть конструктивная проблема — мы называем это конструктивным негативом, это повод для коммуникации», — рассказал Табак.

Проанализировать данные о том, как происходит решение вопроса, помогает искусственный интеллект. Но во главе цепочки всегда стоит человек и его коммуникации, подчеркнул Табак.

«Прямая коммуникация — залог доверия, мы не пытаемся подменить одно другим, мы пытаемся дополнить одно другим», — объяснил он.