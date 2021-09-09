Автоэксперт: беспилотные такси не приживутся в Москве

«Яндекс» запустит в Москве первые беспилотные такси. Автоэксперт Михаил Зубец в разговоре с Inforeactor оценил безопасность такого способа передвижения и объяснил, почему он вряд ли будет пользоваться популярностью в столице.

«Я боюсь, что в качестве регулярного средства транспорта российские власти его до эксплуатации не допустят. Опыт эксплуатации аналогичных аппаратов в тех же Соединенных Штатах показал, что машины с автопилотом не всегда безопасны. Автопилот, безусловно, интересный инструмент, но пройдет еще много лет перед тем, как он сможет заменить человека на дороге. Тем более в условиях плотного трафика, который есть и в Питере, и в Москве», — сказал эксперт.

Он добавил, что автопилот вряд ли будет пользоваться большим спросом среди москвичей, поскольку ездит достаточно медленно. Кроме того, беспилотным такси будет сложно адаптироваться на московских дорогах.

«В автопилот заложена достаточно безопасная манера вождения, тогда как при передвижении по Москве тебя то подрежут, то обгонят, влезут впереди. <…> Пройдет еще очень много лет, чтобы даже самые лучшие автопилоты были допущены до движения на улицах», — заключил Зубец.