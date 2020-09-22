Российское правительство, Ростех и Ростелеком заключили трехстороннее соглашение о создании отечественного оборудования для 5G. Однако выделенный для базовой станции диапазон 3,4 — 3,8 Ггц уже занят военными. Окончательное решение по частотам будет принято в ближайшее время.

Как сообщил газете «Известия» глава Минпромторга Денис Мантуров, проблема вскоре разрешится.

«Весь мир идет в этом направлении, и мы не должны отставать. От этого зависит и качество выполнения задач программы цифровизации, которые поставлены правительством. За счет 5G это можно сделать в ускоренном формате. В мире развивается несколько частотных диапазонов», — заявил глава ведомства.

По его словам, основная часть оборудования может производиться и уже инициативно разрабатывается компаниями. Вся линейка будет запущена в разработку после принятия финального решения по частотам.

Российские СМИ сообщили, что сотовые сети 5G в миллиметровом диапазоне в России будут строиться только на отечественном оборудовании. Окончательное решение будет принято на заседании Госкомиссии по радиочастотам, которое состоится в середине октября.