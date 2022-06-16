«Не перешли грань разумного». В Госдуме опровергли блокировку YouTube и Google в России

В ближайшее время YouTube и Google не будут заблокированы в России. Они не призывали убивать россиян и не переходили «грань разумного», объяснил на полях ПМЭФ замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Его слова привел ТАСС.

Он отметил, что ни зарубежные сервисы, ни отечественные власти не заинтересованы в прекращении работы, несмотря на то, что они нативно участвуют в информационной войне. Кроме того, сама американская корпорация Google планирует и дальше оставаться на российском рынке.

«Мы не заинтересованы в блокировке, это крайняя мера, когда иностранная компания переходит грань разумного: когда они публично легализуют призывы убивать российских граждан. <…> YouTube и ресурсы Google эту грань разумного не переходят», — сказал Антон Горелкин.