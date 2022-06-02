Не атаки, а хакерская война. Какие кибероперации ведет США против России

США впервые признали, что проводят «кибероперации» в поддержку Украины. О каких операциях может идти речь и готовы ли российские системы к нападению, «360» пояснил специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов. По его словам, речь идет скорее не о хакерских атаках, а об информационной войне.

Эксперт отметил, что уже давно идет борьба против «интернет-суверенитета России», то есть независимой работы СМИ, которые рассказывают о текущих событиях в мире наиболее объективно.

«США в данном случае проникают если не официальную российскую повестку, то в поле различных соцсетей, и начинают публиковать фейкньюс. Это происходит уже несколько лет, но после начала спецоперации такая работа усилилась», — пояснил Мясоедов.

Какой-то процент «киберопераций» направлен на то, чтобы вывести из строя крупные российские сайты DDoS-атаками, но большая часть работы состоит в публикации в соцсетях ссылок и видеорядов, которые уводят пользователя на сайт с фейкньюс. Фейковые новости направлены на дискредитацию органов власти или Вооруженных сил.

Борьба с фейкньюс в России идет, уже созданы ловушки для так называемого плохого трафика, специальные отсеивающие системы для «вылавливания» фейкньюс и даже блокировки недостоверных сайтов.

«Но бюджеты, направленные на информационную войну, очень крупные со стороны США. Естественно, единоразово, одной мерой закрыть поток этого фейка невозможно. Это планомерная работа со стороны наших специальных организаций», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что периодически эта работа сопряжена с неудобствами для пользователей: блокируется доступ к тем или иным сайтам. Но чаще всего это как раз сайты с недостоверной информации либо те, с которых идет много ссылок — переходов на другие, «серые» или «черные» сайты.

«С точки зрения пользователя самый важный, наверное, совет — обладать критическим мышлением и не воспринимать информацию как стопроцентные данные. Смотреть, анализировать альтернативные площадки, наши СМИ, другие взгляды на ситуацию», — порекомендовал Павел Мясоедов.

Он также посоветовал использовать антивирусы, чтобы на устройства не проникали «не только фейки, но и специализированные „трояны“» — такое тоже возможно.