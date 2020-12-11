Названы замедляющие смартфон приложения

Если смартфон начал тормозить, то это не обязательно значит, что он сломался. Замедлять работу гаджета могут некоторые приложения или фоновые процессы: синхронизация фотографий, автоматическое обновление или обучение искусственного интеллекта.

«Замедление смартфонов на iOS и Android из-за приложений происходит по-разному. Например, на Android замедлять работу системы могут приложения, предустановленные производителем в свои „оболочки“, а также различные антивирусы, клинеры. <…> На старых устройствах могут тормозить официальные клиенты соцсетей — Facebook, YouTube, Instagram», — рассказал агентству «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Собеседник отметил, что вычислить замедляющие работу смартфона приложения можно в разделе, который приводит статистику работы аккумулятора.

Системные процессы (автоматическое обновление или синхронизация фото) тормозят работу смартфона чаще, чем приложения. Чтобы ускорить работу гаджета, Гриценко посоветовал не пользоваться встроенными браузерами и использовать облегченные версии приложений или их мобильные веб-версии.