Названы сроки запуска сети 5G на российском оборудовании

Собеседник рассказал, что у «Ростеха» есть все необходимые технологии для старта производства оборудования.

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«У нас уже есть наработки, и я думаю, что в 2022-м — 2023 году мы сможем создать опытную сеть в одном из регионов. Наша задача на сегодня заключается в том, чтобы представить стратегический план создания 5G в России», — приводит РБК слова Чемезова.

Руководитель госкорпорации добавил, что сейчас ведутся переговоры с другими странами по технологиям 5G. Речь идет только о локализованном оборудовании.

«Отдельные модули или комплектующие должны производиться полностью здесь. Иначе смысла не будет, и мы опять будем полностью зависеть от внешнего производителя», — заявил Чемезов.

Он подчеркнул трудности переговоров по этому поводу с США и европейскими странами. Чемезов рассказал о переговорах с компаниями из Восточной Азии. Собеседник издания не исключил участие в создании оборудования для России опального в Соединенных Штатах китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.