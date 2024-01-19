Технологии 19 января 2024, 13:29 Названы сроки запуска полностью беспилотного поезда на МЦК РЖД: полностью беспилотный поезд на базе «Финиста» запустят на МЦК в 2026 году РИА «Новости»

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РЖД в 2026 году запустит на Московском центральном кольце (МЦК) полностью беспилотный поезд. Его разработают на базе российского «Финиста», сообщил РИА «Новости» глава компании Олег Белозеров.

Летом 2024 года на МЦК запустят поезд с беспилотным вождением на уровне 3А. Следующим этапом станет запуск полностью беспилотного состава.

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Белозеров пояснил, что ЭС104 «Финист», на платформе которого создадут поезд-беспилотник, это импортозамещенный электропоезд. Специалисты сейчас устанавливают на него необходимое для автономной работы оборудование. Речь идет о наивысшем четвертом уровне автоматизации.

ЭС104 «Финист» — локализованный поезд «Ласточка», его запустили в Екатеринбурге в конце декабря. Название для нового состава выбрали сами пассажиры путем голосования. Сказочная птица символизирует обновление, что подходит для нового российского поезда.