Названы способы защитить смартфон и компьютер от вредоносных рассылок

Россияне все чаще становятся жертвами всевозможных мошенников. Чтобы защитить свои устройства, не нужно открывать подозрительные файлы, подключаться к бесплатному интернету и оставлять в Сети свою персональную информацию.

«Гаджеты без антивирусных программ защищены гораздо меньше. Даже если пользователь может назвать себя профи и следит за безопасностью, никто не гарантирует, что уставший или загруженный человек не скачает случайно вредоносную программу, приняв ее за рабочее письмо», — пояснил агентству «Прайм» партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

Он добавил, что не стоит оставлять в открытом доступе личную информацию. Например, злоумышленники могут взять необходимые данные из соцсетей. Кроме того, специалист советует не переходить по ссылкам о неком выигрыше или задолженности. Файлы от незнакомых пользователей тоже лучше не трогать.

«Если информация попадет в руки злоумышленников, они до последнего будут стараться получить доступ к банковской карте и средствами человека, пытаясь установить на гаджеты вредоносное ПО», — отметил Мясоедов.

По его словам, данные могут перехватить мошенники, если вы подключаетесь к бесплатному интернету. В этом случае лучше не вводить никаких паролей и не отправлять важные файлы. Если вы используете домашний интернет, то эксперт советует использовать в браузере расширение для блокировки рекламы.