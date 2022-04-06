Названы способы удалить личные данные из Сети

Ежегодно число подтвержденных случаев мошенничества в Сети и утечек персональных данных россиян растет в среднем на 20%. Информацию IT-компании Oberon привели «Известия». Украденные данные могут выкладываться на специально созданных сайтах, блокировка таких ресурсов занимает время. При этом эксперты не рекомендуют пользователям пытаться найти в слитых базах данных сведения о себе с помощью ФИО или номера телефона — таким образом человек может их только верифицировать.

Лучший способ удалить личные данные, оказавшиеся в открытом доступе — обратиться напрямую к владельцам сайта. Если у них не было злого умысла, это может помочь. При этом эксперты рекомендуют ссылаться на федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Ответственность за такие действия предусмотрена ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Также стоит написать операторам поисковых систем с просьбой удалить из поисковой выдачи ссылки на сайты, где незаконно размещены персональные данные. Такая обязанность операторов предусмотрена ст. 10.3 ФЗ N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Если данные были получены при взломе почты или аккаунта в соцсетях, это является уголовным преступлением, расследованием которого должен заниматься Следственный комитет.

Эксперты говорят, что чаще всего личные данные утекают в результате онлайн-покупки товаров и услуг, регистрации в социальных сетях, размещении резюме на сайте поиска работы или сайтах знакомств, а также при заявках на кредиты. Самые распространенные незаконные способы использования личных данных — оформление кредитов и микрозаймов через интернет.

Чтобы избежать проблем, пользователям рекомендуют проверять актуальность антивирусной защиты устройств, не посещать ненадежные сайты, при оплате товаров и услуг пользоваться только инфраструктурой онлайн-магазина и не переводить средства на личные счета продавца.