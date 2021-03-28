Названы способы распознать дипфейки

Настоящие изображения возможно отличить от дипфейков — поддельных видео, сгенерированных нейросетями, — несмотря на правдоподобие последних. Это показали результаты исследования немецкого университета Эрлангена-Нюрнберга, сообщила газета «Известия».

Недостатки, выдающие подделку, постоянно повторяются.

Главный признак дипфейка — гетерохромия, то есть различие цвета глаз у одного человека. Такое явление в природе встречается значительно реже, чем при генерации видео компьютером. Нейросети часто создают проблемы с глазами — даже самые современные дипфейки не могут правильно передать отражение света в глазах. На обычной фотографии оно одинаковое, на поддельном — различное.

Еще одно слабое место дипфейков — зубы. Нейросети пока не научились хорошо их прорисовывать. По этой причине заметна непохожесть на зубы настоящего человека.

Также стоит усомниться в подлинности изображения, если на портрете представлены разные расстояния от центра глаз до края радужной оболочки, а лимбы не наделены правильным округлым контуром.

Наиболее современный метод обнаружения дипфейков — сравнение света, отраженного в роговицах глаз. На фотографии реального человека отражение в двух глазах одинаковое. А дипфейки, напротив, пока не умеют точно передавать это сходство.

Дипфейк — методика синтеза изображения, базирующаяся на технологии нейросетей. Их используют для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные фото или ролики. В дальнейшем дипфейки могут пригодиться для политической манипуляции, личной выгоды или мести.