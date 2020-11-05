Названы способы оставаться невидимым в Сети

Чтобы работать инкогнито, необходимо писать через специальные почтовые сервера с определенным вариантом шифрования end-to-end. Тогда только конечный пользователь узнает адресанта письма. Outlook и Gmail не имеют такую функцию. Даже после удаления на них своих сообщений, ваша копия письма может с большой долей вероятности где-то храниться. А по ней не составит труда изучить ход переписки.

Помимо этого сидеть в интернете можно через прокси-сервер. В таком случае вместо вашего IP присваиваются другие адреса. Например, в этом помогает сеть Tor, что в переводе с английского означает «луковичный маршрутизатор». Он дает несколько отдельных адресов, и поэтому вычислить вас не удастся с большой долей вероятности. Однако у него имеется минус: сервис довольно медленный. К тому же, спецслужбы могут и там подставить свои сайты.

Эксперт советует включать не личный компьютер для ежедневной работы, отметил Piter.tv. В таком случае имеются гарантии минимизировать риски.